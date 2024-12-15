İsrail'den Suriye çıkışı: Yönetme niyetimiz yok
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, “Suriye’yi yönetme niyetimiz yok" dedi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.
İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, “Suriye’yi yönetme niyetimiz yok" dedi.
İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye’de “profesyonel ve doğru” adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek” ifadelerini kullandı.
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