İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:03

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarına saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam'ın kuzeyindeki Sednaya Hapishanesi çevresini kapsayan Telmunin bölgesi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentindeki rejim güçlerine ait silah deposu ve Humus şehrini hedef aldı.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.


Etiketler: #suriye #israil

İlgili Haberler

İsrail'den Suriye çıkışı: Yönetme niyetimiz yok

İsrail'den Suriye çıkışı: Yönetme niyetimiz yok
İktidar iç siyasette Suriye ile başarı hikâyesini, CHP geride kalan 13 yılı anlatıyor

İktidar iç siyasette Suriye ile başarı hikâyesini, CHP geride kalan 13 yılı anlatıyor
Hizbullah'tan Suriye açıklaması: Askeri ikmal yolunu kaybettik

Hizbullah'tan Suriye açıklaması: Askeri ikmal yolunu kaybettik
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler