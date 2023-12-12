İsrail'den itiraf: '20 asker yanlışlıkla öldü'

İsrail, Gazze'deki kara saldırılarında 20 askerini "yanlışlıkla" öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:47
İsrail'den itiraf: '20 asker yanlışlıkla öldü'
Abone Ol google-news

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara operasyonuna başladığı 27 Ekim’den bu yana 20 askerini "yanlışlıkla" öldürdüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde kara operasyonunun başladığı 27 Ekim’den beri 105 İsrail askerinin hayatını kaybettiği ifade edilirken askerlerden 20’sinin "dost ateşi" sonucu öldüğü belirtildi.

13 askerin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, 2 askerin şarapnel parçalarının isabet etmesi, 2 askerin zırhlı personel taşıyıcıların altında kalması, 1 askerin İsrail güçlerinin kör kurşunu sonucu öldüğü ifade edildi.

Gazze’de faaliyet gösteren asker çokluğu, askerler arasındaki iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesinin bu tür kazalara yol açtığı aktarıldı.


israil gazze dost ateşi

İlgili Haberler

AB yolunda 'soğuk' anket: Türkiye'nin üyeliğine karşılar

AB yolunda 'soğuk' anket: Türkiye'nin üyeliğine karşılar
Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat

Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
Rusya'dan 'veba' iddiası: 'Ukrayna kasten saldı'

Rusya'dan 'veba' iddiası: 'Ukrayna kasten saldı'

En Çok Okunan Haberler