Hamas'tan Tel Aviv saldırısı açıklaması: Katliamlara verilen doğal tepki

Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:12

Güncelleme: 04.08.2024 - 15:12

Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen ve iki İsraillinin öldüğü saldırıya dair Hamas, yazılı açıklama yayımladı.

"Eylemde bulunan Ammar Rızk Avde'nin İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmesi nedeniyle ailesi, tüm Arap ve İslam alemine başsağlığı dilenen" açıklamada, Filistin halkının, işgal altındaki topraklarda ulusal haklarını tümüyle elde edinceye kadar direnişini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara verilen doğal bir tepki" ifadeleri kullanılarak, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkına, işgal son buluncaya ve Filistin toprakları özgürleşinceye kadar mücadeleyi sürdürme çağrısı yapıldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsraillinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, polisin saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirilmişti.