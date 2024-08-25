İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 100 savaş uçağı katıldı
İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını açıklayarak, binlerce füzenin fırlatılacağı rampaları etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü.
İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını belirterek, kuzey komutanlığı ve İsrail askeri istihbaratının tespit ettiği binlerce füzenin atılacağı rampaların hedef alındığını aktardı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze rampalarının çoğunun kuzeyi, bazılarının da İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlandığını kaydederek, 40 fırlatma noktasının vurulduğunu ifade etti.
Yediot Ahranot'un haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan içinde çok sayıda noktaya saldırı planlarının hazırlandığını ve hükümete sunulduğunu, siyasi iradeden "gelen direktifler doğrultusunda hareket edeceklerini" belirtti.
İsrail Ordu Radyosu da Hizbullah'ın saldırısında stratejik yapıların da hedef alınacağı 6 bin kadar füze ve insansız hava aracı atmayı planladığını ve İsrail ordusunun Lübnan içinde 200 kadar noktayı vurduğunu bildirdi.
İsrail Lübnan'a yönelik saldırı başlattığını açıklarken, Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu.
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