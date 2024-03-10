İsrail’den Lübnan’a saldırı: 5 sivil öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye yönelik düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, Lübnan ile sınır bölgesinde yer alan Hirbet es-Slim beldesinin Ayn Mahallesi'ndeki bir evi havadan karaya füze ile vurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre saldırıda, 4'ü aynı aileden olan baba, hamile eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra 1 kişinin daha öldüğü ifade edildi.
Saldırıda 9 kişinin yaralandığı ve tedavi için yakındaki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.
İsrail'in hedef aldığı evin tamamen yıkıldığı ve çevredeki birçok evin de hasar gördüğü belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 51'e yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 236 Hizbullah mensubu, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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