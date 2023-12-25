İsrail'den Lübnan'a topçu ve hava saldırısı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:00

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yarun beldesinin gece saatlerinde topçu ateşiyle hedef alınmasından sonra Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yeniden saldırı düzenlendiği belirtildi.

Savaş uçaklarının gece ve sabah saatlerinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine hava saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı kapsamında Hizbullah'ın askeri binalarının ve operasyonel altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamaya göre ise dün akşam Lübnan topraklarından sınırdaki Avivim bölgesine iki roket atıldı.

Açıklamada, Yarun bölgesindeki operasyonel altyapının İsrail ordusuna ait bir tankla hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise Hizbullah unsurlarının bugün Mitat Kışlası civarındaki İsrail askerlerinin mevzilerini "uygun silahlarla" vurduğu belirtildi.