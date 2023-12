İsrail muhalefetinden Lübnan uyarısı: Her an alev alabilir

Yayınlanma: 19.12.2023 - 08:44

Güncelleme: 19.12.2023 - 08:44

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, Berlin'deki Friedrich Naumann Vakfı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki savaşın "çok arenalı bir savaşa dönüşme" ihtimali olduğunu söyledi.

İsrail-Lübnan sınırında artan gerilimden ve İsrail güçleri ile Hizbullah arasında neredeyse her gün yaşanan çatışmadan duyduğu endişeyi dile getiren Lapid, "Onlar her gün köylerimize ateş açıyor, biz de karşılık veriyoruz. Ve bunu sınırlı bir çatışma olarak sürdürmeye çalışıyoruz, ancak bu her an alev alabilir" ifadelerini kullandı.

Lapid, İsrail'i "çok arenalı bir savaşa sokmaya çalışan pek çok güç" bulunduğunu ancak merkez partisinin ve toplumdaki ılımlıların buna karşı durduğunun altını çizdi.

İsrailli siyasetçi ayrıca, savaşın geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye yönelik diplomatik çabalarından dolayı Alman hükümetine teşekkür etti.