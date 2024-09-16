İsrail’den Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyindeki Jarmaq kasabasında Hizbullah’a ait 20 roket rampası ve diğer altyapıları vurduğunu açıkladı.

İsrail’den Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 07:25

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Jarmaq kasabasında Hizbullah’a ait 20 roket rampası ve diğer altyapıların vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, “Fırlatıcılar İsrailli siviller için büyük tehdit oluşturuyor” denildi.

İSRAİL HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Lübnan medyası da, Lübnan’ın güneyindeki Mahmudiyeh bölgesine çok sayıda İsrail hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan, Lübnan’dan gönderilen 2 insansız hava aracı (İHA) Golan Tepeleri’nin kuzeyini vurdu. IDF ise, İHA’ların herhangi bir kasabayı vurmadığını iddia etti.


Etiketler: #hizbullah #israil #Lübnan

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