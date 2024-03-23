İsrail'den operasyon adımı: Tanklar, Han Yunus’un batısına girdi

İsrail ordusuna ait onlarca tank, bu sabah erken saatlerde aniden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine girdi.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:06
İsrail'den operasyon adımı: Tanklar, Han Yunus’un batısına girdi
Abone Ol google-news

İsrail tankları ve askeri araçları, Filistin Un Şirketi'nin doğusundan Han Yunus ve Deyr el-Belah kentleri arasına girerek Mevasi el-Karara bölgesine ulaştı.

Ordu, makineli tüfek ve tanklarla, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı çadırlarla dolu Mevasi el-Karara bölgesine ateş açarken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Görgü tanıklarına göre bu ani saldırı ve bombalama, yüzlerce Filistinlinin Deyr el-Belah veya Refah kentine doğru bir kez daha kaçmasına yol açtı.

İsrail askeri buldozerlerinin bu bölgede, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve binalarını buldozerlerle yıktığı belirtildi.

İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Filistinlileri sığınmaya yönlendirdiği bölgeler arasında Mevasi el-Karara de yer alırken, yaklaşık iki aydır neredeyse her gün burası da bombalanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 70 Filistinli öldürüldü, 74 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

İsrail'den ABD Kongresine teşekkür: UNRWA sorunun parçası

İsrail'den ABD Kongresine teşekkür: UNRWA sorunun parçası
Abbas, İsrail'i hedef aldı: Salgın hastalığa yol açıyor

Abbas, İsrail'i hedef aldı: Salgın hastalığa yol açıyor
Hamas'tan ABD'ye tepki: Yanıltıcı ve İsrail'in suç ortağı

Hamas'tan ABD'ye tepki: Yanıltıcı ve İsrail'in suç ortağı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı

Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı
'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?

'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Suçunu itiraf etti: Ses yalıtımlı odada yıllarca çocukları istismar eden Metin Şenay için yüzlerce yıl hapis istendi

Suçunu itiraf etti: Ses yalıtımlı odada yıllarca çocukları istismar eden Metin Şenay için yüzlerce yıl hapis istendi
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...

Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu