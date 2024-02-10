İsrail'den saldırı: Şam peş peşe vuruldu

Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:27

Güncelleme: 10.02.2024 - 09:28

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.05'de Şam kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in yine Şam’daki Mezze Havalimanı'na ve Seyyide Zeynep Mahallesi'ne dün de hava saldırısı düzenlediği iddia edilmiş ancak Suriye yönetimi saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.