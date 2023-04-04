İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:53

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:53

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.15'te Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Saldırı sonucu 2 sivilin öldüğü ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Suriye, Şam'daki bazı noktalarının dün de İsrail tarafından hedef alındığını ileri sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye'ye ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.