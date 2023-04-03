Türkiye-Suriye normalleşme toplantısı bugün Moskova'da başlıyor

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye'nin katılacağı dörtlü toplantı bugün Moskova'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:37
Türkiye-Suriye normalleşme toplantısı bugün Moskova'da başlıyor
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Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik Rusya, İran, Suriye ve Türkiye'nin katılacağı dörtlü toplantı bugün Moskova'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek.

Moskova'da konuyla ilgili yapılacak istişarelerin teknik nitelikte olması ve dört ülkenin üst düzey diplomatları arasında yapılacak görüşmelerin planlanmasına olanak sağlaması bekleniyor.

Üst düzey diplomatlar arasındaki toplantının daha önce Mart ayında yapılması planlanmış ancak ertelenmişti. 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un TASS'a yaptığı açıklamaya göre, toplantının ertelenme kararı bazı ortakların buna tam olarak hazır olmaması nedeniyle alındı. 

Bir kaynağa göre, tüm katılımcı heyetler "dışişleri bakanları toplantısına hazırlık için gerekli istişareleri" yapmak üzere Moskova'ya çoktan geldi.


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