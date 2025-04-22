İsrail'den savaş provası: İran saldırısını tatbik etti

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:59

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:59

İran’ın nükleer programına yönelik endişelerin yeniden tırmandığı bir dönemde, İsrail ordusu kritik bir adım attı.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan News’in aktardığına göre, Hava Kuvvetleri, İran tarafından daha önce Nisan ve Ekim 2024'te hedef alınan üslerde gerçekleşebilecek saldırı senaryolarını tatbik etti.

Tatbikatın amacı, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda İsrail’in savunma kapasitesini artırmak olarak açıklandı.

Tatbikatın zamanlaması dikkat çekici. Geçtiğimiz hafta New York Times’ta yayımlanan bir haberde, İsrail ve ABD’nin İran’a ortak bir saldırı planı yaptığı ancak bu planın dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından engellendiği ileri sürülmüştü.

Habere göre söz konusu askeri operasyon planı, İran’ın nükleer faaliyetlerine doğrudan müdahale etmeyi öngörüyordu. Ancak Washington’un ani geri adımı, Tel Aviv'de tepkiyle karşılandı.

İsrailli yetkililer, sızdırılan bu bilginin ABD’nin İran’a yönelik bir “müzakere baskısı” taktiği olduğunu düşünüyor. Özellikle hassas bir dönemde gelen bu sızıntının, Tahran’ın nükleer programda uzlaşmaya zorlanmasını hedeflediği değerlendiriliyor.

“BAĞLAYICI ANLAŞMA HEDEFLENİYOR”

Bu gelişmelerin gölgesinde, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar ise devam ediyor.

Umman Dışişleri Bakanlığı, ikinci tur müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, “adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlandığını” duyurdu.

Açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin İran’ın nükleer silahlardan arındırılmış kalmasını sağlarken, barışçıl nükleer enerji kullanım hakkını garanti altına almak olduğu belirtildi.