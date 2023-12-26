İsrail'den skandal emir: 'Savaşabilen erkekleri öldürün'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:08

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:08

İsrail askerlerinin 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde "yanlışlıkla öldürdüğü" açıklanan 3 İsrailli esirin katledilmesine ilişkin yapılan ön soruşturmada, İsrailli askerlere "savaşabilen erkekleri öldürme emri" verildiği ortaya çıktı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Şucaiyye bölgesinde, 15 Aralık'ta 3 İsrailli esirin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin ön soruşturmanın tamamlandığı açıklandı.

AA'nın aktardığına göre, İsrail ordusunun 828'inci Tugayı tarafından yapılan soruşturmaya dair açıklamada, Şucaiyye bölgesindeki askerlere olay gününde yeni emirler verildiği belirtildi. Soruşturmada askerlere "kendilerine yaklaşan, savaşma yaşındaki tüm erkeklere ateş açma emri" verildiği ortaya çıktı. Açıklamada, İsrail askerlerinin bir gün önce sivil kıyafetli kişilerin saldırısına uğradığı için söz konusu emrin verildiği savunuldu.

'TEHDİT OLARAK ALGILANDI' DENİLMİŞTİ

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler" ifadelerine yer verilmişti. Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

ORDU, ASKERLERİN 'DOST ATEŞİYLE' ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Öte yandan İsrail ordu radyosu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki İsrail askerinin, İsrail'e ait tanktan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Ordu radyosunda yer alan haberde, İsrail'e ait bir tankın kasım ayında Gazze Şeridi'nde içerisinde İsrail askerlerinin olduğu bir binanın ikinci katını hedef aldığı belirtildi. Haberde, "şüpheli hareketler görüldüğü" için İsrail tankının ateş açtığı binada 2 askerin öldürüldüğü ifade edildi.

İki İsrail askerinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının tam olarak Gazze'nin hangi bölgesinde yaşandığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce de birkaç kez Gazze'deki bazı askerlerinin "dost ateşiyle" öldüğünü duyurmuştu. İsrail ordusu radyosunun 12 Aralık'ta askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'deki kara saldırılarında 20 İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğü kaydedilmişti.

Yanlışlıkla vurulan asker sayısının, Gazze'deki çatışmalarda ölen 100'den fazla İsrail askerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğuna işaret edilen haberde, 13 askerin Filistinli direnişçi zannedildiği için öldürüldüğü belirtilmişti. İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492'ye yükseldi.