Türkiye'den yayın yapan kanala konuştu: Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama

Terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani, İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlemek için artık bahanesi kalmadığını belirterek, Suriye topraklarına düzenlenen son saldırıların kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

Türkiye'den yayın yapan kanala konuştu: Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
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İHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:13

Terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Colani, Türkiye'den yayın yapan Suriye TV'ye konuştu. 

Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana ilk kez İsrail hakkında konuşan Colani, İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlemek için artık bahanesi kalmadığını ve Suriye topraklarına düzenlenen son saldırıların kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

İsrail’in bölgede haksız bir tırmanma tehdidine yol açtığını aktaran Colani, bu aşamada Suriye'nin daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmalara sürüklenmeyeceğini, yeniden yapılanma ve istikrarın temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

"DÜŞMANI DEĞİLİZ"

İran'ın Suriye'deki varlığının Suriye'nin kendisi, komşu ülkeler ve Körfez için büyük bir tehlike oluşturduğunu sözlerine ekleyen Colani, “İran'ın Suriye'deki varlığına son verebildik ama biz İran halkının düşmanı değiliz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #HTŞ #Heyet Tahrir Şam #İran

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