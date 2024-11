Dünyaca ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones, yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:25

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:25

ABD'li ünlü müzik yapımcısı ve besteci Quincy Jones, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Jones, kariyeri boyunca Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles ve daha birçok sanatçıyla çalıştı.

En bilinen başarıları arasında Michael Jackson'ın tarihi Thriller albümünün yapımcısı olması yer alıyordu.

Jones, 1985 tarihli We Are The World adlı yardım albümünün tüm yıldızlar tarafından kaydedilmesini yönetti.

Ayrıca başrolünde Michael Caine'in oynadığı 1969 yapımı İngiliz filmi The Italian Job'ın müziklerini besteledi.

Reklamcısı Arnold Robinson, Jones'un Pazar günü Los Angeles'taki evinde ailesinin yanında öldüğünü doğruladı.

Jones, 75 yılı aşan kariyeri boyunca 80 kez Grammy ödüllerine aday gösterilmiş, 28 kez de bu ödülü kazanmıştır.

Time dergisi tarafından 20. yüzyılın en etkili caz müzisyenlerinden biri olarak gösterildi.

We Are The World'ü birlikte yazan ve yardım single'ının öne çıkan şarkıcıları arasında yer alan Lionel Richie, Jones'u “usta orkestratör” olarak nitelendirdi.

Yedi çocuk babası olan Jones, Jeri Caldwell, Ulla Andersson ve Peggy Lipton ile üç kez evlendi.

Çocukları arasında müzik yapımcısı Quincy Jones III ve Parks And Recreation ve The Office'in ABD versiyonuyla tanınan aktris Rashida Jones bulunmaktadır.