Aynı aileden 4 kişi, kazada yaşamını yitirdi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Fatih Demirtaş, eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir ve kayınvalidesi Leyla Atak yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cenazeleri, Kırıkkale'nin Delice ilçesi Arbişli köyünde toprağa verildi.

Aynı aileden 4 kişi, kazada yaşamını yitirdi
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DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:41

Ankara'nın Kalecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Aile bireylerinin cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir E. yönetimindeki 18 AAT 810 plakalı otomobil ile Fatih Demirtaş'ın kullandığı 06 DM 9170 plakalı otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Fatih Demirtaş ile eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak, hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 4 kişinin cenazesi, memleketleri Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Arbişli köyüne götürüldü. Aile bireylerinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Etiketler: #kaza #aile

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