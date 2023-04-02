İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye, İsrail'in, Humus ilinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:33
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Abone Ol google-news

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.35'te Humus ve Humus kırsalında yer alan birden fazla noktanın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeydoğusundan İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Maddi hasar meydana geldi. 5 asker de yaralandı" ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Humus ilinde ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı'nın unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Suriye, 31 Mart tarihinde İsrail'in başkent Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye'ye ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenliyor.


suriye israil

İlgili Haberler

ABD, Suriye'de İran destekli militanları hedef aldı

ABD, Suriye'de İran destekli militanları hedef aldı
İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Çin, İran ve Suudi Arabistan'dan sonra Suriye'ye de barış mı getirecek?

Çin, İran ve Suudi Arabistan'dan sonra Suriye'ye de barış mı getirecek?

En Çok Okunan Haberler