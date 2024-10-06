İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 araç hedef alındı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:56

Güncelleme: 06.10.2024 - 16:56

Suriye haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Suriye'nin Humus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda, Humus ilinin güneyindeki Hasye sanayi bölgesinde biri insani yardım taşıyan, diğeri ambulans olmak üzere 3 aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.