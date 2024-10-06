İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 araç hedef alındı

İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 araç hedef alındı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:56

Suriye haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Suriye'nin Humus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda, Humus ilinin güneyindeki Hasye sanayi bölgesinde biri insani yardım taşıyan, diğeri ambulans olmak üzere 3 aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Etiketler: #suriye #israil

İlgili Haberler

Suriye, BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptı

Suriye, BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptı
Suriye'nin Humus ilinde, İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanı hedef alındı

Suriye'nin Humus ilinde, İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanı hedef alındı
İsrail, Suriye’de silah deposunu vurdu

İsrail, Suriye’de silah deposunu vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler