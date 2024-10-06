Suriye, BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 06.10.2024 - 11:51

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi, Suriye'nin BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Caferi, “BRICS'e katılmakla çok ilgileniyoruz. Örgüte katılmak için yazılı talep gönderdik” ifadelerini kullandı.

Rusya, bu yıl örgütün dönem başkanlığını yürütüyor ve 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan kentinde BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak.

LAVROV'UN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir basın toplantısında, “BRICS'in mevcut üye ülkelerinin tamamının artık yeni üye kabul etmenin mümkün olmadığını düşündüğünü” söyledi.

Lavrov, “BRICS'in genişleme perspektifine gelince, bu aşamada tüm üye ülkeler şimdilik yeni kararlar almamayı ve benzer düşünen üyelerden oluşan bir birlik olan örgütü adapte etmeyi makul buluyor. Beş kişiydik, şimdi on kişiyiz. Elbette bunun için bir tür alışma süreci ve beşlinin yıllar içinde geliştirdiği gelenekler doğrultusunda yeni üyelerin çalışmalara sorunsuz bir şekilde katılması gerekiyor” dedi.

RUSYA: TÜRKİYE TAM ÜYELİK İÇİN BAŞVURDU

Geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, BRICS üyesi ülkelerin Türkiye'nin birliğe tam üyelik başvurusunu değerlendireceklerini söyledi.

Uşakov, “Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bu teklifi değerlendireceğiz” dedi.