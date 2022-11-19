İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 Suriyeli asker öldü
İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Suriye ordusunun mevzilerini vurması sonucunda 4 Suriyeli askeri öldüğü bildirildi.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail hava kuvvetlerinin Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, saldırı sonucunda 4 Suriyeli askerin öldüğünü birinin ise yaralandığını belirtirken, maddi hasarın da meydana geldiğini ifade etti.
Açıklamada, "İsrail hava kuvvetleri yerel saatle 6:30'da Akdeniz üzerinde, Banyas kasabası yakınlarında Suriye ordusunun ülke merkezindeki ve kıyıdaki mevzilerine hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Suriye'deki hava savunma güçlerinin İsrail savaş uçaklarının diğer saldırılarını püskürttüğünü bildirdi.
13 Kasım'da İsrail hava kuvvetleri, Suriye'nin Şayrat havaalanını vurdu. Saldırıda 2 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralanmıştı.
İsrail ordusu, Suriye'deki çeşitli hedeflere yönelik sistematik hava saldırıları düzenliyor.
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