İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in, Suriye'nin Banyas ilçesine hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 08:44
İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 19.30'da İsrail güçlerince Banyas’taki bir alan ve binanın hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hedef alınan bölgede, Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara hava saldırıları düzenliyor.


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