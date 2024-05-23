Cumhuriyet gündeme getirmişti... MSB kaynakları, Suriye'de görevli birlik komutanının 'makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığını' doğruladı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları; Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığı haberini doğruladı.

Kaynaklar, "Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

"OLAYA KARIŞAN KİŞİLER TUTUKLANMIŞLARDIR"

MSB kaynakları, Terkoğlu'nun gündeme getirdiği Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına ilişkin haberi resmen doğruladı.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhal gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'te bugün (23 Mayıs Perşembe) yayımlanan "Güle güle terörist!" başlıklı yazısında; kaçak bir şekilde Türkiye'ye giriş yapmış olan ve Suriye'de bir terör örgütüne üye olan şahsın Hatay'da bir sınır kapısına bırakılması için, Bursa İl Göç İdaresi'nin İçişleri Bakanlığı ve Hatay Valiliği'ne bir yazı gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Terkoğlu,yYazıda şahısla ilgili "Yabancı Terörist Savaşçısı" ibaresinin yer aldığını da aktarmıştı.

Terkoğlu konuyla ilgili ayrıca şunları aktarmıştı:

"Belge, 'adı geçen yabancının teslim alınıp ülkemizden çıkışının yaptırılması' ifadeleriyle tamamlanıyor. Siz de 'Nasıl yani?' dediniz. Resmi evrakta 'Yabancı Terörist Savaşçı' olarak geçen biri, nasıl oluyor da devletin imkânlarıyla sınıra götürülüp kuş gibi bırakılıyor? Elbette ben de şaşırdım. İçişleri Bakanlığı kaynaklarını arayıp sordum. Bakanlık kaynakları söz konusu belgeyi teyit ederken tuhaflığın aslında yaşadığımız gerçeklikten kaynaklandığını anlattı."

'BURSA’DAN ALINIP HATAY’DA CİLVEGÖZÜ KAPISI’NA BIRAKILMIŞ'

"Şöyle ki, Türkiye’ye yasadışı şekilde girmiş bir yabancı yakalandığında önce Türkiye’de suç işleyip işlemediğine bakılıyor. Herhangi bir suça karışmışsa yargılanıyor. Ya karışmamışsa? Güvenlik bürokrasisinden istihbarat isteniyor. Yani söz konusu göçmen, Suriye’deki bir terör örgütünün mensubu mu sorusu soruluyor. Belgede geçen Samer Elbo için belli 'evet' cevabı alınmış. İşte bu noktada tuhaflık başlıyor. Samer Elbo gibi 'yabancı terörist savaşçı'lar Türkiye’de tespit edilmiş bir suç işlemedikleri için yargılanmıyor. Toplanma merkezlerine götürülerek burada bekletiliyor.

Uluslararası hukukta Suriye savaş bölgesi sayıldığı, Türkiye ile Suriye arasında mevcut durumda suçluların iadesi prosedürü uygulanamadığı için Suriye devletine de teslim edilmiyor. Hiçbir üçüncü ülke de bir teröristi ülkesine kabul etmiyor. Haliyle 'yabancı terörist savaşçı'nın kendi isteğiyle dilekçe vererek 'Ülkeme döneyim bari' demesi bekleniyor. Belgeden anlaşılana göre Samer Elbo bu dilekçeyi vermiş. Bursa’dan alınıp Hatay’da Cilvegözü Kapısı’na bırakılmış. Yürüye yürüye sınırın karşı tarafına geçmiş. Muhtemel ki Suriye’deki terörist arkadaşlarına kavuşmuş, terör faaliyetlerine devam etmiş. Bilemiyoruz ama belki de becerebilirse Türkiye’ye yeniden geçmeye çalıştı."