İsrail'den 'tampon bölge' hamlesi: Yıl sonuna kadar uzatacak

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:03

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:03

Konuyla ilgili haber, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer aldı.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığının, savaş nedeniyle Gazze Şeridi ve Lübnan ile kuzey sınırındaki bölgelerin tahliyesini 31 Aralık'a kadar uzatılmasını teklif ettiği belirtildi.

Tahliye planının Gazze ile sınır olan bölgelerde 7 kilometre ve Lübnan ile sınır olan bölgelerde ise 5 kilometre derinliğe sahip olduğuna işaret edildi.

Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan teklifin "devam eden çatışmalar, güvenlik önlemleri, hayati tehlikenin devam etmesi göz önünde bulundurularak sunulduğu" ifade edildi.

Tel Aviv Üniversitesine bağlı İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü dün, halihazırda tahliye edilen İsrailli sayısının 125 binden fazla olduğunu duyurmuştu.