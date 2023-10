İsrailli gazeteciden Al Jazeera itirafı: 'Ailesi hedef alındı'

İsrailli gazeteci Zvi Yehezkeli, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda "hedef alındığını" açıkladı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna açıklama yapan Yehezkeli, Al Jazeera muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinin İsrail hava saldırılarında kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

İsrail bombardımanlarının boyutu ve verdiği zarar sorulan Yehezkeli, tam bilgiye sahip olmadıklarını ancak muhtemelen kayıplar olacağını açıkladı.

Yehezkeli, "Genellikle hedeflerimizi biliyoruz. Örneğin bugün hedef, Al Jazeera gazetecisinin ailesiydi. Hamas şimdiye kadar tahliye edememiş olabilir ancak bu durum Gazze Şeridi'ndeki birçok bölge de geçerli " dedi.

??????????!? “Generally we know the target. For example, today there was a target: the family of an Al Jazeera reporter. In general, we know.”



Channel 13 journalist Zvi Yehezkeli admits Israel purposefully targeted the family of Al Jazeera Gaza bureau chief Wael Dahdouh pic.twitter.com/tM0OfbjRbw