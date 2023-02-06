İsrail'den taziye: Yardıma hazırız

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:20

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:20

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak İsrail'in yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Herzog, sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum"

İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.



İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'deki depremin değerlendirilmesi için bir acil durum toplantısı düzenlendiği paylaşıldı.