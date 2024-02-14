İsrail'den tünel iddiası: 'Hamas lideri Yahya Sinvar görüntülendi'

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:33

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:33

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın yer altı tünellerinde eşi ve çocuklarıyla ilerlediğini iddia ettiği görüntüler yayınladı.

Görüntülerin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çekildiği ileri sürülürken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari videonun 10 Ekim'de kaydedildiğini belirtti.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında "Ailesiyle birlikte yeraltındaki bir tünelden önceden inşa edilen güvenli konaklama komplekslerinden birine bu şekilde kaçtı" diyerek videoyu gazeteciler ile paylaştı. İsrail ordusunun, "Sinvar ölü veya diri yakalanana kadar durmayacağını" söyleyen Hagari, "Onu yakalamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Başka bir videoda ise, "Sinvar'ın ana saklanma yerinde" olduklarını söyleyen İsrail askerlerinin görüntülerine yer verildi.