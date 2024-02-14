İsrail'i eleştirdi: İngiliz siyasetçiye ceza

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:30

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:32

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Graham Jones'un milletvekili adaylığını İsrail'le ilgili yorumları nedeniyle askıya aldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Jones, geçen yıl Lancashire'da katıldığı bir parti toplantısında, İsrail'le ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle idari soruşturma kapsamında partisinden uzaklaştırıldı. İşçi Partisi ise 2010-2019'da partinin Hyndburn milletvekili olan Jones'un, toplantıda kullandığı öne sürülen ve adaylığının askıya alınmasına neden olan ifadelerine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"Guido Fawkes" adlı internet sitesi, Jones'un, İsrail'e yönelik küfürlü ifade kullandığı ve İsrail ordusunda savaşan İngilizlerin hapse atılması gerektiğini savunduğu iddia edilen ses kaydı yayımladı. Ses kaydında, Jones'un, "Hiçbir İngiliz başka bir ülke için savaşmamalıdır, nokta. Bu yasalara aykırıdır ve hapse atılmanız gerekir" değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, çifte vatandaşlığa sahip İngiliz vatandaşlarının, diğer vatandaşı oldukları ülkenin meşru olarak tanınan silahlı kuvvetlerinde görev yapabileceklerini doğruladı.

Jones'un adaylığının askıya alınması kararı, İşçi Partisi'nin, yine İsrail'le ilgili yorumları nedeniyle Rochdale ara seçimlerinde aday olan Azhar Ali'ye verdiği desteği geri çekmesinin ardından geldi.

İşçi Partisi, gelecek genel seçimlerde Lancashire milletvekilliği için Jones'u aday göstermişti.