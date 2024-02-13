Senato onayladı: İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yardım

ABD Senatosu uzun süren tartışmaların ardından İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yönelik yardımı da içeren 95,3 milyar dolarlık pakete onay verdi.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:47
Senato onayladı: İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yardım
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ABD Senatosu, Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail’e, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya ve Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'a yardımın da yer aldığı 95,3 milyar dolarlık paketi görüştü. Söz konusu yardım paketi, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato’da 29’a karşı 70 oyla kabul edildi. Aralarında Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'ın da bulunduğu 22 Cumhuriyetçi, tasarıya “evet” dedi. 100 sandalyeli Senato'da paketin kabul edilebilmesi için en az 60 “evet” oyu gerekiyordu.

Paket, Rusya’ya karşı mücadelesinde Ukrayna’ya 60 milyar dolar, İsrail'e “güvenlik” yardımı için 14.1 milyar dolar, Hint-Pasifik’teki Tayvan ve ABD’nin diğer bölgesel ortaklarına 4.8 milyar dolar, Gazze dahil çatışma bölgelerine insani yardım için 9.2 milyar doları içeriyor.

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