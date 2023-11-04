İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Gerekirse kimliğinizi gizleyin
7 Ekim'den bu yana Hamas ile çatışma halinde olan İsrail'den, vatandaşlarına uyarı geldi. İsrail, vatandaşlarına ülkeden ayrılmamaları gerektiğini, mecbur kalınması halinde ise İsrailli ve Yahudi kimliklerini gizlemeleri çağrısı yaptı.
İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.
İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.
Açıklamada, "seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail'e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması" için çağrı yapılarak, "bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği" vurgulandı.
“Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.
"Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" tavsiye edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Adada yaşayacak çifte 5.5 milyon TL verilecek
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- 'Trol savcı' göreve iade edildi
- Dolar/TL gelecek yıl ne kadar olacak?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Bir sigara grubuna daha zam geldi!