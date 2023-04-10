İsrail'den Yunanistan'a dev silah satışı

İsrail ve Yunanistan, 400 milyon dolarlık tanksavar füzesi satışı konusunda anlaşma imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:32
İsrail'den Yunanistan'a dev silah satışı
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İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in Yunanistan'a Spike tanksavar füzeleri satmak üzere 400 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Duyuru, İsrail'in NATO'ya yeni katılan Finlandiya'dan, David's Sling füze savunma sistemini satın almasın ardından geldi.

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail'den yapılan açıklamada, "Her iki ülkeyle yapılan anlaşmalar, özellikle savunma işbirlikleri söz konusu olduğunda, aradaki bağları güçlendirecektir" denildi.

Tanksavar füzelerini üreten Rafael firmasının CEO'su Yoav Har-Even, satışa ilişkin "Spike füzeleri Yunan ordusunun operasyonel araç portföyünü güçlendirecek. Füzelerin, yakın gelecekte stratejik işbirlikleri yoluyla daha da yaygın olarak kullanılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


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