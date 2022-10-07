İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Türkiye de İsrail’e atanacak büyükelçi kapsamlı büyükelçiler kararnamesi kapsamında belirlendi. Edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki akşam büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi. Buna göre Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olan Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, Türkiye’nin Tel Aviv büyükelçisi olarak belirlendi.

1960 doğumlu olan ve 1983’ten bu yana Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Torunlar, bakanlığın tecrübeli büyükelçileri arasında bulunuyor. 2008-2010 arasında Dakka, 2017-2021 arasında ise Yeni Delhi büyükelçisi olan Torunlar, 2010-2014 arasında ise Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapmıştı. Türkiye’nin Kudüs başkonsolosu’nun aynı zamanda Türkiye’nin Filistin nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapması dolayısıyla Torunlar, o dönem Türkiye’nin Filistin nezdindeki büyükelçisi görevini de sürdürmüştü.

İsrail’in Ankara’ya kariyer diplomatı olan büyükelçi Irit Lillian’ı atamasına Türkiye’den de benzer bir karşılık gelmesi ve Tel Aviv Büyükelçiliği için deneyimli büyükelçi Şakir Özkan Torunlar’ın atanması, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin sürdürülmesi açısından olumlu bir adım olarak yorumlandı. Torunlar, atama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından İsrail’de görevine başlayacak. Türkiye ile İsrail arasında ağustos ayında diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve büyükelçilerin yeniden atanması kararlaştırılmış, İsrail geçen ay halihazırda İsrail’in Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzârı olan Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.