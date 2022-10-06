Son Dakika: Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı.
Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.
Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.
ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?
TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.
Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.
Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.
2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.
2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.
2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.
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