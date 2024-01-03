İsrail'e Aruri suikastı mesajı: Korkakça bir terör operasyonu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:44

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:44

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Abdullahiyan, "Şeyh Salih el-Aruri ve bazı arkadaşlarının şehadeti münasebetiyle Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve bu özgürlük hareketinin üyeleri ile kahraman Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Saldırıyı "korkakça bir terör operasyonu" olarak nitelendiren Abdullahiyan, söz konusu saldırının "Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve yıkımdan sonra hedefine ulaşamadığını kanıtladığını" söyledi.

Abdullahiyan, İsrail'in bu eylemlerini bölge ülkelerinin güvenliği için tehlike alarmı olduğunu belirterek "Bu rejimin (İsrail’in) terör makinesi şeytani eylemleri barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdittir" ifadesini kullandı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.