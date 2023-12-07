İsrail'e meydan okudu: Önümüzdeki günler çok korkunç olacak

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:50

Şarku’l Avsat’ın Fars haber ajansından aktardığına göre, Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani’nin telefon görüşmesinde, Gazze ve Batı Şeria’daki son gelişmeler ve İsrail’in Filistin’e yönelik mevcut saldırıları ele alındı.

Bakanlar, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçları kınayarak, uluslararası toplumun derhal harekete geçmesiyle, İsrail rejiminin savaş suçlarına, soykırıma ve uluslararası yasaların açık ihlallerine derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Taraflar ayrıca, Filistin halkına büyük çapta insani yardım ulaştırılması gerektiğine de vurgu yaptı.

İran ve Katar Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırılarını durdurma çabalarının yanı sıra Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) önerilen karara destek verdiklerini ifade etti.

Abdullahiyan ayrıca, İslami direnişin, şu ana kadar İsrail’in saldırılarına güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ve bu gidişatla önümüzdeki günlerin İsrail açısından çok korkunç geçeceğini ifade etti.