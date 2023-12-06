Ürdün Kralı Abdullah'dan 'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 23:30

Güncelleme: 06.12.2023 - 23:52

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kral 2. Abdullah Gazze'deki "trajik" insani durum konusunda uyarıda bulunarak, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmalı ve sivillerin korunması için baskı yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yapılan insani ve tıbbi yardımların iki katına çıkarılması ve kesintisiz olarak Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için çalışmanın gerekliliğine dikkati çeken Ürdün Kralı, şunları kaydetti:

"Filistin meselesi iki devletli çözüm temelinde adil bir çözüme ulaşmadan bölgede barış ve istikrar olamayacak."

'ABD, İSRAİL'İN BARBARLIĞINA KARŞI ÇIKMALI'

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Ürdün devlet televizyonu "Memleke"ye konuşan Safedi, "Eğer ABD, bölgede güvenlik, barış ve istikrar istiyorsa İsrail hükümetinin barbarlığına, ırkçılığına ve Filistin halkının tüm haklarını hedef alan politikalarına karşı çıkmalıdır." dedi.

Safedi, Washington yönetimine, "işgalin son bulması ve Filistin halkının tüm haklarının yerine getirilmesi için uygulanabilir bir plan geliştirmek amacıyla Ürdün ve Arap ülkeleriyle birlikte çalışma" çağrısında bulundu.