İsrail'e tepki gösterdi: En kötü taktiği kullanıyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde kullandığı taktiklere göre en kötüsünü kullandığını, dolayısıyla sivil kayıp sayısının arttığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısının öncesinde Doğu Ortaklığı Bakanlar Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmesine değinen Borrell, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve BMGK'deki AB üyelerinin "evet" oyu kullandığına dikkati çekti.
Borrell, şunları kaydetti:
"Bu arada bombardıman olağanüstü bir yoğunlukla devam ediyor. G7 toplantılarından ve diğer toplantılardan bu yana, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kullandığı taktiklerin aynısını güneyde de kullanmaması gerektiğini söylüyorduk. Ama her zaman aynı, hatta en kötüsü. Dolayısıyla masum sivil kayıpların sayısı artmaya devam ediyor."
"Binlerce kişi Mısır sınırına itiliyor" diyen Borrell, "Gazze'de sığınacak yer kalmadı" ifadesini kullandı.
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