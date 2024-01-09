İsrail'e tepki gösterdi: Gazze'de hedeflerine ulaşamadı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:54

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:54

Tesnim Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da "19 Dey (9 Ocak) Ayaklanması Günü" münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Hamaney, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşta 100 güne yaklaşılırken, Siyonist rejim (İsrail) hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı. Bu apaçık bir yenilgidir. 'Hamas'ı yok edeceğiz' dediler, yapamadılar. 'Gazze halkını başka bir yere nakledeceğiz' dediler, yapamadılar. 'Direniş güçlerini engelleyeceğiz' dediler yapamadılar."

Filistin halkının sabırlı direnişinin İsrail'i geri adım atmaya mecbur bıraktığını söyleyen Hamaney, "Bir avuç Gazze halkı, ABD ve askıntısı Siyonist rejimi aciz bırakmıştır" dedi.

Son İran Şah'ı Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine karşı 9 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanması ülkede her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.