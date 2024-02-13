Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Tepkimiz çok sert olacak'
Rusya, Batılı devletleri "Varlıklarımıza el koyarsanız tepkimiz çok sert olacak" diyerek uyardı.
Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yüz milyarlarca dolarlık Rus varlığına el koyması durumunda Rusya'nın buna çok sert tepki vereceğini söyleyerek Batılı devletlere gözdağı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de Ukrayna'ya Rus birliklerini yollamasının ardından ABD ve Batılı müttefikleri, Rusya Merkez Bankası ve Rusya Maliye Bakanlığı'na para aktarımını yasaklamış, Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolarlık devlet varlığını bloke etmişti.
AB dün yaptığı açıklamada dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen beklenmedik kârları kullanmak üzere bir yasayı kabul ederek, AB'nin bu parayı Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanma planına ilişkin ilk adımı attı. Bunun ardından, Rus haber ajansı TASS'ta yer alan bir habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu bir hırsızlıktır. Size ait olmayan bir şeyi müsadere etmektir" dedi.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Zakharova, Rusya'nın esasında hırsızlarla mücadele etme hissiyatına sahip olduğunu ve bu nedenle Rusya'nın bu adıma vereceği tepkinin "çok sert" olacağını belirtti ve şöyle devam etti:
"Ülkemizin bunu hırsızlık olarak değerlendirdiğini göz önüne alırsak, göstereceğimiz tavır hırsızlara yönelik olacaktır. Bu tavır, siyasi manipülatörlere ya da abartılan teknoloji uzmanlarına değil, hırsızlara yönelik olacaktır."
Rusya daha önce yaptığı bir açıklamasında varlıklarına el koyulursa ABD'ye ve Avrupalı devletlere ait olan varlıklara el koyarak karşılık vereceğini açıklamıştı.
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