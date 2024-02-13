Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Tepkimiz çok sert olacak'

Rusya, Batılı devletleri "Varlıklarımıza el koyarsanız tepkimiz çok sert olacak" diyerek uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:46
Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Tepkimiz çok sert olacak'
Abone Ol google-news

Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yüz milyarlarca dolarlık Rus varlığına el koyması durumunda Rusya'nın buna çok sert tepki vereceğini söyleyerek Batılı devletlere gözdağı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de Ukrayna'ya Rus birliklerini yollamasının ardından ABD ve Batılı müttefikleri, Rusya Merkez Bankası ve Rusya Maliye Bakanlığı'na para aktarımını yasaklamış, Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolarlık devlet varlığını bloke etmişti.

AB dün yaptığı açıklamada dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen beklenmedik kârları kullanmak üzere bir yasayı kabul ederek, AB'nin bu parayı Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanma planına ilişkin ilk adımı attı. Bunun ardından, Rus haber ajansı TASS'ta yer alan bir habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu bir hırsızlıktır. Size ait olmayan bir şeyi müsadere etmektir" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Zakharova, Rusya'nın esasında hırsızlarla mücadele etme hissiyatına sahip olduğunu ve bu nedenle Rusya'nın bu adıma vereceği tepkinin "çok sert" olacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"Ülkemizin bunu hırsızlık olarak değerlendirdiğini göz önüne alırsak, göstereceğimiz tavır hırsızlara yönelik olacaktır. Bu tavır, siyasi manipülatörlere ya da abartılan teknoloji uzmanlarına değil, hırsızlara yönelik olacaktır."

 

Rusya daha önce yaptığı bir açıklamasında varlıklarına el koyulursa ABD'ye ve Avrupalı devletlere ait olan varlıklara el koyarak karşılık vereceğini açıklamıştı.


Rusya haberleri Batı haberleri gözdağı haberleri uyarı haberleri

İlgili Haberler

Biden'dan shrinkflasyon tepkisi: Cips firmalarına kızdı

Biden'dan shrinkflasyon tepkisi: Cips firmalarına kızdı
Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı

Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı
Gazze'de işkence: Gözaltı videolarına inceleme

Gazze'de işkence: Gözaltı videolarına inceleme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...

MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi