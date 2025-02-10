İsrail'in 'ateşkes ihlali' gerekçe gösterildi: Hamas esir takasını erteledi

Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlana esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

İsrail'in 'ateşkes ihlali' gerekçe gösterildi: Hamas esir takasını erteledi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 19:14

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.


Etiketler: #Hamas #ateşkes #israil

İlgili Haberler

Hamas'tan ABD'nin Gazze planına tepki: Devireceğiz ve yok edeceğiz

Hamas'tan ABD'nin Gazze planına tepki: Devireceğiz ve yok edeceğiz
Trump’ın Gazze açıklamalarına Hamas’tan sert tepki

Trump’ın Gazze açıklamalarına Hamas’tan sert tepki
Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüştü

Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler