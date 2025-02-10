İsrail'in 'ateşkes ihlali' gerekçe gösterildi: Hamas esir takasını erteledi
Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlana esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti.
Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.
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