Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze’deki insani durum ele alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

Bakanımız @HakanFidan, Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.



Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze’deki insani durum ele alındı. pic.twitter.com/1CJXFCpThq