İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 22:45
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
Abone Ol google-news

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.


israil haberleri istihbarat haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İran'dan ABD'ye tepki: İsrail'in suç ortağı

İran'dan ABD'ye tepki: İsrail'in suç ortağı
İsrailli bakandan '3 milyar dolar' iddiası: Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İsrailli bakandan '3 milyar dolar' iddiası: Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler