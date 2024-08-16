İsrailli bakandan '3 milyar dolar' iddiası: Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, son paylaşımında Erdoğan ve suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin oğulları arasında ihtilaf yaşandığını iddia etti.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ın Heniyye'nin oğulları ile görüşmesi üzerine, Türk banka hesaplarında Heniyye'nin 3 milyar doları tutulduğunu iddia etti.
Katz bunun üzerine, Erdoğan ve İsmail Heniyye'nin oğulları arasında ihtilaf yaşandığını öne sürdü.
This week, a conflict erupted between @RTErdogan and the sons of Ismail Haniyeh, who demanded the $3 billion held in Turkish bank accounts under their father's name. Erdoğan refused to release the funds.— ????? ?”? Israel Katz (@Israel_katz) August 16, 2024
How did Haniyeh, born in the Al-Shati refugee camp, amass such a fortune?… pic.twitter.com/7Eblaw4HdK
YALANLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı ise İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımının "dezenformasyon amaçlı bir iftira" olduğunu belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 16, 2024
Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi…
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahmet Şık'a linç girişimi
- Neden başaramadığımızı anlatan mektup
- Meclis'te büyük saldırı
- İzmir'de korkutan yangın sürüyor
- Dilruba Y.'ye jet iddianame!
- Jandarma Genel Komutanı'ndan Erdoğan'a mesaj!
- Ayıptır, yapmayın beyler!
- Azerbaycan Resmi Gazetesi'nden Erdoğan'a sert yanıt!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha!