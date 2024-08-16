İsrailli bakandan '3 milyar dolar' iddiası: Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 21:26

Güncelleme: 16.08.2024 - 21:26

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ın Heniyye'nin oğulları ile görüşmesi üzerine, Türk banka hesaplarında Heniyye'nin 3 milyar doları tutulduğunu iddia etti.

Katz bunun üzerine, Erdoğan ve İsmail Heniyye'nin oğulları arasında ihtilaf yaşandığını öne sürdü.

This week, a conflict erupted between @RTErdogan and the sons of Ismail Haniyeh, who demanded the $3 billion held in Turkish bank accounts under their father's name. Erdoğan refused to release the funds.



How did Haniyeh, born in the Al-Shati refugee camp, amass such a fortune?… pic.twitter.com/7Eblaw4HdK — ????? ?”? Israel Katz (@Israel_katz) August 16, 2024

YALANLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı ise İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımının "dezenformasyon amaçlı bir iftira" olduğunu belirtti.