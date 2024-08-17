İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı ve 1 kişinin öldüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde bir motosikleti vurdu.
Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.
NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.
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