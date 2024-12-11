İsrail'in eski Cumhurbaşkanı: Kraliçe Elizabeth, bizi terörist olarak görüyor

İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Kraliçe 2. Elizabeth'in İsraillileri "terörist olarak gördüğünü" ileri sürdü.

İsrail'in eski Cumhurbaşkanı: Kraliçe Elizabeth, bizi terörist olarak görüyor
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:42

İsrail'in 10. Cumhurbaşkanı Rivlin, Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Rivlin, Kraliçe Elizabeth ile ilişkilerinin "biraz zor geçtiğini" söyleyerek, "Kraliçe Elizabeth ile aramızdaki ilişki biraz zordu, çünkü o hepimizin ya terörist ya da teröristin çocuğu olduğuna inanıyordu" dedi.

Rivlin, Kraliçe Elizabeth'in uluslararası toplantılar dışında hiçbir İsrailli yetkilinin Buckingham Sarayı'na girmesine izin vermediğini söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı, yeni İngiltere Kralı III. Charles'ın ise İsrail'e "her zaman dostça yaklaştığını" ifade etti.

Haberde ayrıca Kraliçe Elizabeth'in tahtta olduğu 70 yıl boyunca hiç İsrail'i ziyaret etmediğine dikkat çekildi.


Etiketler: #israil #Kraliçe Elizabeth

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