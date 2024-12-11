İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında neler biliniyor?

Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:31

Güncelleme: 11.12.2024 - 13:32

Suriye'de 48 saat süren büyük bir bombardımanın ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, “gelişmiş silahların düşman unsurların eline geçmesini önlemek amacıyla” Baas rejiminin stratejik askeri kabiliyetlerinin çoğunu imha ettiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Esad rejiminin çöktüğü hafta sonundan bu yana Suriye'deki “stratejik hedeflere” 350'den fazla saldırı düzenlediğini ve “Suriye'deki stratejik silah stoklarının çoğunu” ortadan kaldırdığını söyledi.

İsrail ordusu, Suriye ordusunun stratejik askeri kapasitesinin yüzde 70-80'ini yok ettiğini tahmin ediyor.

OPERASYONDA İNCİL'E ATIF YAPILDI

Operasyona ordu içinde, Golan Tepeleri ve güney Suriye bölgesinin İncil'deki ismine atfen “Bashan Arrow” adı verildi.

Suriye'de 320'den fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıların Cumartesi günü geç saatlerde başladığı ve Suriye hava savunmasının devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Orduya göre, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları tarafından dalga dalga gerçekleştirilen hava saldırıları, daha sonra Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira'daki Suriye hava üslerini, silah depolarını ve silah üretim tesislerini vurdu.

Ordu, hava saldırılarında çok sayıda uzun menzilli mermi, Scud füzesi, seyir füzesi, kıyıdan denize füzeler, hava savunma füzeleri, savaş uçakları, helikopterler, radarlar, tanklar, hangarlar ve daha fazlasının imha edildiğini söyledi.

SURİYE DONANMASINA SALDIRI

Pazartesi gecesi İsrail Deniz Kuvvetlerine ait füze botlarının Suriye kıyılarındaki Minet el-Beyda körfezi ve Lazkiye limanında Suriye Donanmasına ait 15 deniz aracını imha ettiği belirtildi.

Savunma Bakanı Israel Katz da Suriye'deki silahlı gruplara bir uyarıda bulunarak, İsrail'e tehdit oluşturan her oluşumun acımasızca hedef alınacağını söyledi.

“IDF son birkaç gün içinde İsrail Devletini tehdit eden stratejik kabiliyetlere saldırmak ve bunları yok etmek için harekete geçti” diyen Katz, Hayfa Deniz Üssü'nü ziyareti sırasında Suriye Donanmasına yönelik saldırılar hakkında bilgi aldı.

Silahlı grupları “Esad'ın izinden gidenlerin sonunun Esad gibi olacağı” konusunda uyaran Katz, “Aşırılık yanlısı bir İslami terör oluşumunun sınırlarının ötesinden İsrail'e karşı harekete geçmesine izin vermeyeceğiz. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız” dedi.

Katz, IDF'nin askerden arındırılmış bir bölge oluşturduğunu yineledi ve İsrail'e yönelik herhangi bir terör tehdidini önlemek için Suriye'nin güneyinde kalıcı bir İsrail varlığı olmadan “steril bir savunma bölgesi” oluşturulması emrini verdiğini söyledi.

“TAMPON BÖLGENİN ÖTESİNE GEÇİLMEDİ”

İsrail, ordunun, Pazar günü ele geçirdiği Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin ötesine geçtiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu bölgedeki kontrolünün geçici, savunma amaçlı bir önlem olduğunu vurguladı.

IDF'nin Arapça sözcüsü Avichay Adraee, “Bazı medya organlarında IDF birliklerinin ilerlediği ya da Şam'a yaklaştığı yönünde çıkan haberler tamamen yanlıştır. IDF birlikleri İsrail sınırını korumak amacıyla tampon bölge içinde ve sınıra yakın savunma mevzilerinde bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

İsrail, Suriye'deki çatışmalara müdahil olmayacağını ve 1974'te kurulan tampon bölgeyi ele geçirmesinin savunma amaçlı bir hareket olduğunu söyledi.

NETANYAHU: İSRAİL'İ TEHDİT EDERSE SALDIRMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

İsrial Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye'de şekillenmekte olan yeni yönetime bir mesaj göndererek, “İsrail'in ilişki kurmaya çalışacağını ancak Yahudi devletini tehdit etmesi halinde saldırmaktan da çekinmeyeceğini” kaydetti.

“Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok” diyen Netanyahu, “Ancak güvenliğimizi sağlamak için gerekeni yapmak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu nedenle İsrail Hava Kuvvetleri'nin, “cihatçıların eline geçmemesi için” Suriye ordusu tarafından bırakılan “askeri stratejik kabiliyetleri” bombaladığını söyledi.

Netanyahu, “Suriye'deki yeni rejimle doğru ilişkiler istiyoruz. Ancak bu rejim, İran'ın Suriye'de yeniden yerleşmesine ya da İran silahlarının veya başka silahların Hizbullah'a aktarılmasına izin verirse ya da bize saldırırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık veririz ve ağır bir bedel ödetiriz. Önceki rejimin başına gelenler bu rejimin de başına gelecektir” dedi.