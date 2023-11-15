İsrail'in foyası ortaya çıktı: 'Yardım ediyoruz' dediler... sırtından vurdular

Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:07

Güncelleme: 15.11.2023 - 12:07

İsrail ordusu sosyal medya hesapları, 79 yaşındaki Beşir Hacı ile konuşan bir askerinin fotoğrafını "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" notuyla paylaştı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemcisi'nin (EMHRM) sitesinde yer alan habere göre, dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail, propaganda amaçlı fotoğrafını paylaştığı Beşir Hacı'yı başından ve sırtından vurarak infaz etti.

Gazze'nin kuzeyinden güneyine giderken "güvenli koridoru" kullanan Beşir Hacı'nın torunu Hala Hacı, dedesinin 10 Kasım günü İsrail ordusu mensupları tarafından kasıtlı olarak başından ve sırtından vurularak vahşice infaz edildiğini söyledi.