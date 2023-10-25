İsrail'in geceki saldırısında ölenlerin sayısı açıklandı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:18

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:18

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 19. gündem devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de Hamas'a bağlı hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gece boyu gerçekleştirdiği saldırılar sonucu en az 80 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

“GAZZE’DEKİ DURUM VICDANIMIZDA BÜYÜYEN BİR LEKE”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 2 bin 360 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, acil ateşkes ve insani yardıma kesintisiz erişim sağlanması yönünde çağrıda bulunuldu. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, “Gazze Şeridi'ndeki durum vicdanımızda büyüyen bir lekedir. Çocukların ölüm ve yaralanma oranı gerçekten şaşırtıcı. Daha da korkutucu olan, gerilimin azaltılmadığı ve gıda, su, tıbbi malzeme, yakıt dahil insani yardıma izin verilmediği sürece günlük ölü sayısının artmaya devam edeceği gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

UNRWA TESİSLERİ KAPASİTELERİNİ AŞTI

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi’nde yerinden edilen yaklaşık 600 bin kişinin UNRWA’ya ait tesislerde kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "Tesislerimizin kapasiteleri, 4 katı üzerinde hizmet veriyor. Mevcut tesisler dolup taştığı için birçok insan sokaklarda uyuyor" denildi.

“SAVAŞIN İSRAİL’E MALİYETİ GÜNLÜK 246 MİLYON DOLAR”

Öte yandan, İsrail Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, İsrail ordu radyosunda yayınlanan açıklamasında, savaşın İsrail’e günlük doğrudan maliyetinin yaklaşık 1 milyar şekel (246 milyon dolar) olduğunu duyurdu. Smotrich, savaş göz önüne alındığında 2023-2024 bütçesinin "artık geçerli olmadığını" ve değişeceğini aktardı.