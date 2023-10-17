İsrail Gazze'de hastane vurdu... Erdoğan'dan flaş çağrı: 'Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 21:48

Güncelleme: 17.10.2023 - 21:55

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.

İSRAİL HASTANEYİ HEDEF ALDI: EN AZ 500 ÖLÜ

İsrail güçleri bugün de saldırılarına devam etti. Birleşmiş Milletler, Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'nda BM'ye bağlı bir okulun hedef alınması sonucu en az 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Akşam saatlerinde ise İsrail güçleri, Gazze'de "Ahli Arab" hastanesini hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.

ERDOĞAN’DAN ÇAĞRI

Son olarak korkunç saldırının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.

Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.”